ليلة الأبطال - هازارد وراموس يقودان قائمة ريال مدريد أمام إنتر

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 18:59

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ويسكا

أعلن ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان قائمة الفريق لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا وشهدت غياب إدير ميليتاو.

ويلعب ريال مدريد أمام إنتر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب ميليتاو بسبب إيجابية اختبار فيروس كورونا للاعب.

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وجات القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

الدفاع: سرجيو راموس - رافائيل فاران - مارسيلو - ميندي - سرخيو سانتوس.

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو.

الهجوم: إدين هازارد - كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز - رودريجو - ماركو أسينسيو.

ليلة الأبطال ريال مدريد إنتر
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