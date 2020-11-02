ليلة الأبطال – إصابة 11 لاعبا من أياكس بكورونا

أعلن أياكس أمستردام اليوم الإثنين إصابة 11 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا قبل يوم من ملاقاة ميتييلاند الدنماركي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وأصدر أياكس بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه الفريق سوف يسافر إلى الدنمارك لخوض المباراة بقائمة تضم 17 لاعبا فقط.

ويلعب أياكس في المجموعة الرابعة بجوار ميتييلاند وليفربول وأتالانتا.

ولم يحصد أياكس سوى نقطة وحيدة من أول جولتين ويحتل المركز الثالث فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

ويتصدر ليفربول المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط لأتالانتا الذي يأتي ثانيا.