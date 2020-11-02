ليلة الأبطال – إصابة 11 لاعبا من أياكس بكورونا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

لاعبو أياكس يحتفلون بأحد الأهداف في فينلو

أعلن أياكس أمستردام اليوم الإثنين إصابة 11 لاعبا في صفوفه بفيروس كورونا قبل يوم من ملاقاة ميتييلاند الدنماركي في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وأصدر أياكس بيانا عبر موقعه الرسمي أوضح فيه الفريق سوف يسافر إلى الدنمارك لخوض المباراة بقائمة تضم 17 لاعبا فقط.

ويلعب أياكس في المجموعة الرابعة بجوار ميتييلاند وليفربول وأتالانتا.

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ولم يحصد أياكس سوى نقطة وحيدة من أول جولتين ويحتل المركز الثالث فيما يأتي ميتييلاند رابعا بدون أي نقطة.

ويتصدر ليفربول المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط لأتالانتا الذي يأتي ثانيا.

أياكس ليلة الأبطال
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