حازم إمام: مشادة فضل وكهربا؟ زادت الاستفزازات والحكم بالألوان

أبدى حازم إمام استياءه تجاه الأزمة المثارة بشأن المشادة التي وقعت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قبل مراسم تسليم درع الدوري.

قال حازم عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "لقد زادت الاستفزازات في الوسط الكروي خلال الفترة الأخيرة، لدرجة تدفعني لتفضيل عدم الحديث في أي شيء".

وأضاف "لقد بدأت الأزمة برفض كهربا لمصافحة فضل مما أدى للاشتباك بينهما، وهناك جدل كبير حول تحديد هوية من المخطئ، وللأسف يكون الحكم بلون الفانلة أو الانتماءات".

وتابع "هناك من يطالب بعقوبة ضد كهربا، وآخر يرى أن فضل هو المخطئ، بينما دخلت جماهير الزمالك على الخط لتذكر بالعقوبة التي وقعها عمرو الجنايني ضد شيكابالا بعد مباراة السوبر، الوضع أصبح سيئا للغاية".

كما تطرق حازم إمام للحديث عن استدعاء رمضان صبحي لصفوف المنتخب رغم غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، قائلا "لقد تكرر الأمر معي عندما كان كابتن الجوهري يضمني للمنتخب رغم عدم مشاركتي في المباريات أثناء الاحتراف".

وأتم تصريحاته "إذا أدى اللاعب بشكل جيد يتم الإشادة بقرار المدير الفني، وإذا لم يؤد المطلوب يتعرض المدرب لانتقادات، بشكل عام.. أي لاعب ينضم لصفوف المنتخب ولا يشارك مع فريقه تكون عليه علامات استفهام".