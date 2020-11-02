مؤتمر زيدان: كل المباريات صعبة وسنحاول الفوز ضد إنتر.. والرد على تراجع الكرة الإسبانية

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن مواجهة إنتر ميلان ستكون بمثابة نهائي، مشيرا إلى أنها ستكون مواجهة صعبة لكنه شدد على أن فريقه سيلعب للفوز فقط.

وبدأ زيدان حديثه في المؤتمر الصحفي قائلا: "إنها أشبه بمباراة نهائي، لكن كل مباراة يخوضها ريال مدريد هي نهائي بالنسبة لنا، نعلم أننا يجب أن نركز، سنلعب من أجل النقاط الثلاثة".

وعن مقارنة هازارد وبنزيمة وأسينسيو بثلاثية بنزيمة وبيل ورونالدو بي بي سي: "اللاعبون الذين يتواجدون هنا يرغبون دوما في كتابة التاريخ، هؤلاء الثلاثة الذين تذكرونهم مهمين وأنا واثق أنهم سيقومون بأشياء هامة".

وتابع "أعرف أن هناك حديث حول أنه يجب أن نغير بعض الأشياء في قائمتنا، لكنني أرى ما يحدث في الداخل وأن الجميع يرغب في الفوز وهذا جيد جدا للمدرب، وهو أنا حاليا، أستمتع بكل اللاعبين وسنحاول مع الجميع لتحقيق أهدافنا".

ريال مدريد يستعد لمواجهة إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. وكان النادي الملكي قد خسر لقائه الأول أمام شاختار دونتسك، وتعادل في مباراته الثانية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتطرق زيدان للحديث عن لوكا مودريتش قائلا: "لم يتغير أي شيء بالنسبة للوكا، نعلم ما يمثله لنا، هناك العديد من المباريات وسيكون لدينا كافة اللاعبين، لوكا يؤدي جيدا في كل مرة يشارك، بالنسبة للمدرب فالأمر صعب للغاية، خاصة في وجود لاعبين مثل لوكا، فيما يخص الاختيارات، لكن مودريتش مهم للغاية لنا".

وتابع عن إنتر "نعرف منافسنا وهم فريق معقد للغاية، جيد جدا وبدني للغاية، ويلعبون كرة القدم بشكل جيد، مباراة أخرى صعبة بالنسبة لنا وهي بمثابة نهائي".

وأردف "كل المباريات يصعب الفوز بها، لكن الآن لدينا مباراة على ملعبنا وسنحاول الفوز بها".

إنتر ميلان تعادل في أول مباراتين له في دوري الأبطال مع شاختار دونتسك وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ورد زيدان على سؤال بخصوص هل تراجعت الكرة الإسبانية قائلا: "كرة القدم أكثر من ذلك بكثير، لا توجد فرق صغيرة، إنها تصبح أصعب وأجمل، اليوم أي فريق يمكنه الفوز لهذا السبب نحن سعداء في كل مرة نفوز".

وأردف "لا أفكر حول مستقبلي، فقط أفكر حول منح كل شيء غدا ضد إنتر".

وأتم "ما نريده هو الفوز، ما يقال في الخارج لا شيء، نرغب في القتال على كل شيء".

شاختار يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط يليه جلادباخ برصيد نقطتين ثم إنتر مثله وأخيرا ريال مدريد بنقطة وحيدة.