خبر في الجول – الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على عقد بانون

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 17:05

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي

يضع مسؤولو الأهلي الرتوش الأخيرة على التعاقد مع بدر بانون مدافع الرجاء المغربي.

بدر بانون

النادي : الرجاء البيضاوي

الأهلي

واستقر الأهلي على ضم بانون صاحب الـ27 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قريب جدا من حسم الصفقة، بعدما اتفق مع المدافع المغربي على عقد مدته 3 مواسم.

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ويحصل بانون على 800 ألف دولار من الأهلي في موسمه الأول.

ويزيد الراتب بـ100 ألف دولار في الموسم الثاني، ويصل إلى مليون دولار في الموسم الثالث.

يذكر أن بانون سافر مع بعثة الرجاء اليوم الاثنين إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخلال دخوله إلى المطار، هاجم بانون الإعلام المغربي وقال للصحفيين المتواجدين "تهنيت منكم" وهو ما قد يكون إشارة لرحيله.

الأهلي الرجاء الزمالك بدر بانون في الدوري
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