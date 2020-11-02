في الجول يكشف – كيف يفكر الأهلي في قائمة الموسم المقبل "صفقتان و4 عائدين"

استقر الجهاز الفني للأهلي بشكل كبير على شكل قائمة لاعبيه للموسم الجديد المقرر أن ينطلق في نهاية نوفمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي حسم بشكل كبير خططه في موسم الانتقالات الصيفية من أجل دعم قائمة الموسم المقبل والتي أعلن اتحاد الكرة أنها ستتضمن 30 لاعبا لكل فريق.

ويعرض FilGoal.com كيف يفكر موسيماني في شكل القائمة.

حراسة المرمى

لا يوجد تفكير داخل الأهلي حاليا في التعاقد مع حارس مرمى جديد في ظل وجود محمد الشناوي كحارس أساسي يليه علي لطفي ثم مصطفى شوبير كحارس ثالث مع وجود حراس شباب أيضا مثل أحمد طارق سليمان وعلاء حمزة .

خط الدفاع

من المؤكد أن الأهلي يستهدف من وراء التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام تعويض رحيل أحمد فتحي ليكون شريكا لمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

لكن لايزال مركز الظهير الأيسر يمثل قلقا في الأهلي في ظل سياسة الاعتماد على علي معلول فقط بينما لا يوجد بديل واضح له رغم وجود محمود وحيد.

إلا أن تفضيل موسيماني الدفع بأحمد فتحي خلال المباريات التي غاب عنها معلول أكد حاجة الفريق لبديل سيكون في الغالب أيمن أشرف الذي لن يكون هناك حاجة كبيرة للاعتماد عليه في قلب الدفاع مع عودة رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير من الإصابة والتعاقد مع المغربي بدر بانون.

وسيكون بانون هو الصفقة السوبر التي يعول عليها الأهلي لطرد الإزعاج والتوتر الصادر عن الإصابات بالإضافة إلى تطوير هذا المركز في الأهلي بلاعب يمتلك مواصفات خاصة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يضع حاليا الرتوش الأخيرة على التعاقد مع مدافع الرجاء.

ويأمل الأهلي مع قدوم بانون وعودة ربيعة ومتولي وسعد سمير من الإصابة مع وجود لاعبين مثل ياسر إبراهيم وأيضا أيمن أشرف وإمكانية مساعدة أحمد بيكهام هو الآخر في إغلاق هذا الملف وعدم المعاناة منه مجددا مثلما حدث في المواسم السابقة.

خط الوسط

مع امتلاك الأهلي لأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي مع عودة أكرم توفيق يصبح هذا المركز لا يحتاج لصفقات جديدة، بحسب رؤية الجهاز الفني.

وربما تفتح عودة ناصر ماهر احتمالات إعارة صالح جمعة خاصة وأن مركز صانع الألعاب الذي يشغله محمد مجدي "أفشة" يوجد به أيضا وليد سليمان.

وسينتظر الأهلي حتى الشتاء المقبل على الأغلب قبل تقييم حاجة التعاقد مع جاستون سيرنيو من ماميلودي صن داونز.

الهجوم

التعاقد مع طاهر محمد طاهر مع عودة محمد شريف بمثابة تدعيم قوي يساعد على السماح برحيل جيرالدو واحتمالات إعارة أحمد الشيخ ليبقى حسين الشحات وجونيور أجايي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وقد تكون المفاجأة المقبلة في الأهلي هو خروج أليو بادجي على سبيل الإعارة بعد عودة صلاح محسن مع مروان محسن وقدرات أجايي وكهربا في القيام بهذا الدور أيضا.