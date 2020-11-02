البنك الأهلي يضم كوفي ودياوارا وأحمد ياسين

أعلن البنك الأهلي اليوم الإثنين التعاقد مع محمد كوفي وموسى دياوارا واستعارة أحمد ياسين لاعب مصر المقاصة.

وقدم الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز اللاعبين الثلاثة في مؤتمر صحفي بحضور محمد يوسف المدير الفني.

وتعاقد البنك الأهلي لمدة 3 مواسم مع كوفي ودياورا في صفقتين مجانيتين، واستعار أحمد ياسين لمدة موسم واحد.

ورحل كوفي (33 عاما) المدافع البوركيني عن سموحة بينما انتهى تعاقد دياوارا (26 عاما)، الجناح الأيسر الغيني، مع الإنتاج الحربي.

وشارك المدافع ياسين (23 عاما) في 16 مباراة مع المقاصة في الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز.

ويعزز البنك الأهلي صفوفه بلاعبين استعدادا للموسم الجديد من الدوري والذي ينطلق نهاية نوفمبر الجاري.

وصعد البنك الأهلي للمشاركة في الدوري لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.