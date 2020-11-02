سكاي إيطاليا: إصابة توتي بفيروس كورونا

أصيب فرانشيسكو توتي أسطورة روما ومنتخب إيطاليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن نجم روما السابق أصيب بالحمى وشعر بالضعف والوهن خلال الأيام القليلة الماضية ليقرر الخضوع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا.

وجاءت مسحة أيقونة كرة القدم الإيطالية إيجابية، وأوضحت شبكة "سكاي إيطاليا أن حالة النجم السابق للأدزوري تتحسن مع الوقت.

وكان والد توتي، إينزو، قد وافته المنية في وقت سابق خلال شهر أكتوبر الماضي عن عمر يناهز الـ76 بسبب إصابته بفيروس كوفيد 19.

توتي كان استقال من دوره الإداري في روما خلال شهر يونيو عام 2019 بعد مؤتمر صحفي عقده ودام لمدة ساعة في مقر اللجنة الأولمبية الإيطالية واتهم خلاله جيمس بالوتا رئيس النادي وإلإدارة بعدم إشراكه بشكل كاف في النادي وآلية اتخاذ القرار.

وكان توتي قد أوضح في وقت سابق أنه سيفكر في العودة للنادي مرة أخرى فقط إذا ما تم تغيير ملكية النادي، تلك الأحداث كانت نهاية فترة تواجد أسطورة روما مع فريقه لمدة وصلت إلى 30 عاما كلاعب ثم إداري.