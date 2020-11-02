الأولمبية عن توقيت قرار إيقاف مرتضى: هل كنا نعلم بتأجيل مباراة الرجاء؟

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 15:07

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

نفى شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية أن يكون توقيت صدور قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك مرتبطا بموعد مواجهة الأخير في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال العريان:"هل كنا نعلم بقرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة الرجاء أكثر من مرة؟ بل وتأجيل المباراة النهائية؟"، مشددا "الزمالك ليس طرفا في الأمر على الإطلاق".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "القضية أخذت مجراها الطبيعي، ومركز التسوية الذي أصدر القرار لا نملكه، وتمت العقوبة بناء على شكاوى وتحقيقات وصدر الحكم بعد دراسة، موقفنا واضح منذ أول يوم، تم الإيقاف وتطبيق الغرامة، وأبلغنا وزير الرياضة ونادي الزمالك".

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وأضاف "رئيس الزمالك أصبح لا وجود له، ولن يتم اعتماد أي ورقة تحمل توقيعه، لقد صدر حكم آخر ببطلان اللائحة وكل ما ترتب عليها، ويمكن لنادي الزمالك الاستئناف عليها، أما قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك غير قابل للطعن".

واستطرد "قبل العقوبة، لم يكن رئيس نادي الزمالك يوقع على أي ورقة أو قرار.. إذن ماذا تغير؟! أما بشأن ذهابه إلى مقر النادي، هذا أمر آخر".

وأوضح شريف العريان في ختام تصريحاته "مع أول اجتماع للجمعية العمومية ستجرى انتخابات على المقاعد الشاغرة بمجلس إدارة نادي الزمالك، أما الانتخابات بالكامل ستجرى بعد أولمبياد 2021 سواء أقيمت دورة الألعاب أم لا".

وطعن مرتضى على قرار إيقافه ولم تصدر محكمة القضاء الإداري حكمها بعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

ويكفي الزمالك التعادل للتأهل للنهائي بعدما فاز ذهابا بهدف دون رد.

ويلعب المتأهل من الزمالك أو الرجاء ضد الأهلي في نهائي يستضيفه ملعب برج العرب في 27 نوفمبر المقبل.

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