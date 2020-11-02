منتخب مصر يضم 6 لاعبين من الأهلي استعدادا لمواجهتي توجو

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 14:39

كتب : FilGoal

صور مباراة ودية بين مصر وليبيريا

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر ضم 6 لاعبين من الأهلي لمعسكر الفراعنة في نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتي توجو.

وصرح بركات: "سينضم من الأهلي محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي".

وواصل "ينضم هؤلاء اللاعبين إلى تدريبات المعسكر المفتوح بداية من يوم الأربعاء".

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ويبدأ منتخب مصر معسكره المفتوح استعدادا لمواجهتي توجو من يوم الثلاثاء، وكان حسام البدري مدرب المنتخب قد أعلن في وقت سابق ضم 5 محترفين، هم محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا، كما ضم لاعبين محليين من غير الأهلي أو الزمالك لحين حسم مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على قائمة المحليين)

وكان الأهلي قد حسم موقفه بعد التأهل على حساب الوداد المغربي بالفوز بمجموع 5-1 في مباراتي الذهاب والإياب، فيما فاز الزمالك ذهابا بنتيجة 1-0 وسيخوض لقاء الإياب يوم 4 نوفمبر.

ويقام لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 من الشهر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو مرتين ذهابا وإيابا يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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