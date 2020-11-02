بيرلو: مشاركة رونالدو ساعدتنا على إسقاط سبيزيا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 14:36

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وربيرلو

يرى أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن دخول لاعبه كريستيانو رونالدو ساعد فريقه في الفوز على سبيزيا.

وعاد رونالدو بعد غياب منذ 13 أكتوبر بسبب الإصابة بفيروس كورونا وسجل هدفين في فوز يوفنتوس على سبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بالدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا مباراة جيدة، كنا بحاجة لأن نكون أكثر قوة في الشوط الأول وننهي المباراة، لكن على الرغم من الفرص التي صنعناها، لم ننجح".

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وأضاف "دخلنا الشوط الثاني بشكل جيد، لعبنا برغبة في الفوز وساعدنا في ذلك دخول كريستيانو رونالدو إلى المعلب".

وتعافى رونالدو من فيروس كورونا يوم الجمعة وشارك للمرة الأولى مع يوفنتوس منذ التوقف الدولي الأخير.

وواصل بيرلو "بالنظر إلى موقف سبيزيا، الذي لعب بثلاثة في خط وسط، قمنا بتأخير آرثر قليلاً لأننا كنا نعلم أنه سيكون لديه المزيد من الحرية وراء هجومهم".

وشدد "لقد لعب باولو ديبالا مباراة جيدة، نعم لم يكن في أفضل حالاته البدنية، لكنه يتطور ونحن ننتظره".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو أندريا بيرلو
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