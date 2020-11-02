عبد الحفيظ: قدمنا مذكرة ضد فضل بها حيثيات عقاب كهربا بسبب أحداث السوبر

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 14:31

كتب : FilGoal

كهربا

كشف سيد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه ذكر أسبابا، قالها الاتحاد المصري لكرة القدم حين عاقب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بعد السوبر، في مذكرة قدمت ضد محمد فضل مسؤول الاتحاد.

وصرح عبد الحفيظ عبر البرنامج الإذاعي ملعب الصقر "أصدرنا تصريحات نؤكد بها على احترامنا للجميع، ولكن لن يفرض علينا أحد معاقبة لاعب لم يخطئ، فقط مشادة خفيفة، وبناء عليه أكدنا الاحترام والتقدير وابتعدنا عن الموضوع، لرغبتنا في عدم إهدار فرحة التتويج بالدرع، كما أن فضل من أبناء الأهلي".

وأضاف "كل من شاهد مقطع الفيديو سيعرف من المخطئ ، لم نكن نريد تصعيد الأمور، وكهربا هو صاحب الحق، لم أكن أريد التحدث في الموضوع تمامًا، ولكن من سيقول لهم في لجنة الانضباط، أن اللاعب تجاوز ولم يكن موجودا في المكان المخصص له؟".

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وأشار مدير الكرة بالأهلي "قدمنا مذكرة للجنة الانضباط ضد محمد فضل، تتضمن حيثيات عقاب كهربا عقب مباراة السوبر، وأن السبب الأول لإيقاف كهربا أنه كان السبب الرئيسي في اشتعال الازمة عقب المباراة، سنذهب لأبعد مدى لحماية اللاعب، وحماية لاعبي الأهلي".

وبشأن إمكانية استبعاد كهربا من صفوف منتخب مصر بسبب هذه الأزمة، رد سيد عبد الحفيظ "أثق أن حسام البدري لا يتعامل مع الأمور بـ(شخصنة)، وإذا تم استبعاد اللاعب سيكون لأمر فني فقط".

في سياق آخر، واصل عبد الحفيظ تصريحاته "لا أحب الحديث عن موقف رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي".

واستطرد " من الوارد أن يدخل أي لاعب في مشادة مع زميله خارج النادي، ولكن داخل أرض ملعب مختار التتش ووجود الجهاز الفني واللاعبين، لابد أن يحترم الجميع اللوائح والقوانين، وحق النادي لابد أن يعود سواء على الكبير أو الصغير".

كما تحدث سيد عبد الحفيظ عن معطيات المرحلة المقبلة بعد تأجيل نهائي دوري الأبطال ليوم 27 نوفمبر قائلا:"ننتظر ملف القيد الإفريقي، وسنبحث ملف الصفقات الجديدة ومنها بدر بانون مدافع الرجاء بعد المباراة النهائية".

وأكد "لم يعرض علينا خوض مباريات كأس مصر في الفترة الجارية مطلقا من جانب اتحاد الكرة".

وأتم تصريحاته "سعيد باقتراب عودة سعد سمير، وهناك تحسن شديد في حالة نيدفيد بعد الابتعاد عن الملاعب، ومحمود متولي يسير في برنامجه التأهيلي، ونثق في عودة محمد محمود بشكل قوي".

الأهلي كهربا
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