7 لاعبين أحيوا مسيرتهم في الموسم المنقضي من الدوري

أعادوا اكتشاف أنفسهم، ظهروا بشكل مغاير للمواسم الماضية، وأحيوا مسيرتهم بأداء جيد في موسم هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصرية.

انقضى الدوري، هناك من تألق، وهناك من تعثر، وهناك أيضا من اقتنص الفرصة ليخطف الأضواء من جديد.

في هذا التقرير، نستعرض 7 لاعبين قدموا موسما طيبا، يستحقون أن نطلق عليهم، العائدون للتألق.

محمد شريف

اقتنصه الأهلي في 2018 من وادي دجلة، وخلال موسمين مع القلعة الحمراء عانى من قلة المشاركة وسجل هدفين فقط في الدوري.

ليقرر التشبث بفرصة تألق جديدة من بوابة إنبي.

في موسم استثنائي لمحمد شريف (24 عاما) سجل 14 هدفا احتل بها وصافة ترتيب هدافي البطولة خلف المخضرم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

أحرز شريف في الموسم المنصرم أهدافا أكثر من ضعف كل أهدافه في المواسم السابقة من البطولة.

تألق الجناح الأيسر بالقميص الأزرق لإنبي منحه تأشيرة دخول منتخب مصر في معسكر نوفمبر، وأعاده لقائمة الأهلي استعدادا لحملة الدفاع عن اللقب في 2020-2021.

محمد أبو جبل

بعد موسم طيب مع سموحة منحه دخول منتخب مصر في عهد خافير أجيري، لم يجد الزمالك أفضل من حارسه السابق ليكمل قائمته في ظل إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" ورحيل عمر صلاح.

انتدب الزمالك محمد أبو جبل، أو جاباسكي كما لقبه من قبل المدرب المخضرم جوزوالدو فيريرا، ليكون بديلا لمحمد عواد أغلى حارس مرمى مصري.

وما أن سنحت الفرصة لأبو جبل (31 عاما) حتى عض عليها بالنواجذ ولم يفوتها، بات حامي العرين الأول في القلعة البيضاء، حتى بعد تعافي جنش وعودته للمشاركة.

حقق أبو جبل، حارس إنبي السابق، أفضل نسبة في الحفاظ على شباك نظيفة خلال موسم واحد بالدوري، استقبل هدفا كل 150 دقيقة.

لعب جاباسكي دورا هاما في ضمان الزمالك للمشاركة في الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا، وساهم بقوة في التتويج بكأس السوبر المصري والإفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وبات قريبا من العودة لمنتخب مصر بعد غياب 9 أعوام.

محمد سالم

احتاج المهاجم البالغ عمره 26 عاما لارتداء القميص الأسود والأصفر مرة أخرى ليعاود التألق مثلما فعل قبل 5 سنوات حين قرر الزمالك التعاقد معه.

فبعد مشواره مع الزمالك والاتحاد وبتروجت والداخلية، عاد محمد سالم للتألق مسجلا 7 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة في الموسم المنصرم من الدوري.

جاء ثانيا في ترتيب هدافي المقاولون العرب بعد التونسي سيف الدين الجزيري، تألق ساهم في احتلال الذئاب للمركز الرابع والتأهل للكونفدرالية.

أحرز سالم أهدافا تساوي كل ما سجل في المواسم الثلاثة السابقة من الدوري، وموسم 2019-2020 هو ثاني أكثر موسم يسجل فيه أهدافا بعد موسم 2014-2015 حين أحرز 9 أهداف.

أحمد رفعت

أعاد اكتشاف نفسه مع زعيم الثغر، قدم أحمد رفعت أفضل موسم في مسيرته، أكثر موسم سجل فيه وصنع أهدافا في الدوري الممتاز.

لم ينفجر رفعت (27 عاما) بهذا الشكل في ولايتين مع إنبي، ولم يظهر بهذا المستوى المميز مع الزمالك.

أنهى رفعت بطولة الدوري متصدرا قائمة هدافي فريقه برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع رزاق سيسيه، وهو أكثر من أرسل تمريرات حاسمة في الفريق برصيد 7 تمريرات.

باسم مرسي

لم يسجل هذا العدد من الأهداف منذ أبرع في موسم تتويج الزمالك بالدوري قبل 5 سنوات، باسم مرسي أحيا مسيرته بموسم طيب مع الفريق الذي انتقل منه سابقا للقلعة البيضاء، الإنتاج الحربي.

كان باسم (28 عاما) هدافا لفريق الإنتاج برصيد 8 أهداف، قدم أداء طيبا بعد تراجع حاد في الموسمين الماضيين للاعب الأسبق لبتروجت.

المهاجم الأول لمنتخب مصر في بداية حقبة هيكتور كوبر بدأ يستعيد بعضا من مستواه المذهل الذي ظهر عليه قبل سنوات.

ناصر ماهر

رغم أن لاعب منتخب مصر الأولمبي شارك في 23 مباراة مع الأهلي في الدوري موسم 2018-2019، إلا أنه لم يكن متميزا مثلما ظهر في الموسم المنقضي الذي أبرع فيه مع سموحة.

ناصر ماهر (23 عاما) هو سيد التمريرات الحاسمة في الدوري، أرسل 11 تمريرة حاسمة في الموسم المنصرم، أكثر لاعب في البطولة.

ولم يكتف بذلك، بل سجل 7 أهداف بالقميص الأزرق، أكثر من ضعف ما سجل في المواسم السابقة للدوري.

كان ثاني هدافي سموحة بعد حسام حسن (10).

أداء صانع الألعاب خلال إعارته لسموحة جعل الأهلي يؤكد أنه ضمن قائمة الفريق لموسم 2020-2021.

محمد إبراهيم

لربما انتقاله من الزمالك لمصر المقاصة يوحي انحدارا في مستوى محمد إبراهيم، لكن صانع الألعاب قدم أفضل مواسمه على الإطلاق في الدوري المصري الممتاز.

موسم 2019-2020 كان أكثر موسم يساهم فيه إبراهيم في الأهداف، سجل 4 وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

تألق محمد إبراهيم (28 عاما) مع الفريق المنتمي للفيوم بعدما سجل هدفا وحيدا للزمالك في الدوري خلال آخر 3 مواسم مع الفريق.