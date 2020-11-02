استبعاد حسين الشحات وفاروق من معسكر منتخب مصر للإصابة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 13:05

كتب : عاطف شادي

منتخب مصر

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر استبعاد الثنائي حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد فاروق لاعب بيراميدز من معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر الجاري بسبب الإصابة.

وقال بركات في تصريحات للصحفيين: "الفحوصات التي خضع لها حسين الشحات لاعب الأهلي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب المنتخب أثبتت إصابته في العضلة الخلفية".

وواصل "محمد أبو العلا عرض نتائج الكشف الطبي على حسام البدري مدرب المنتخب صباح الإثنين، وأكد في تقريره صعوبة لحاق اللاعب بمعسكر المنتخب الوطني لضيق الوقت، خاصة وأن علاجه وتأهيله تستوجب فترة قد تصل إلى أسبوع".

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وتابع "كذلك من الصعب لحاق محمد فاروق لاعب بيراميدز بالمعسكر بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها بمعرفة طبيب المنتخب إصابته بشد في السمانة ويحتاج لفترة علاج".

ويدخل منتخب مصر معسكرا مفتوحا بداية من الثلاثاء استعدادا لمواجهة توجو مرتين ذهابا وإيابا يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

منتخب مصر تصفيات كأس الأمم
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