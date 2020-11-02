آس: نيمار سيرفض العودة إلى برشلونة وسيجدد عقده مع سان جيرمان

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 11:12

كتب : FilGoal

حسرة نيمار بعد هزيمة باريس سان جيرمان من مانشستر يونايتد

يستعد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لرفض فرصة العودة إلى فريقه السابق برشلونة من أجل تجديد عقده مع ناديه الفرنسي وفقا لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية.

وقال التقرير إن الدولي البرازيلي تراجع عن فكرة العودة إلى النادي الكتالوني وسيدخل في المفاوضات الأولية لتجديد عقده مع سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن اللاعب طلب من ممثليه ألا يجدد تعاقده مع سان جيرمان لأبعد من 2022.

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وارتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة في آخر 18 شهرا عبر عدة مصادر صحفية من إسبانيا، بل وتفاوض الفريق الكتالوني على ضمه بالفعل إلا أن تلك المفاوضات قوبلت بالرفض من النادي الفرنسي الذي أصر على بيعه بنفس السعر الذي اشتراه به، 222 مليون يورو.

ويرغب باريس سان جيرمان في تجديد عقد لاعبه صاحب الـ28 عاما، إلا أن أولويته حاليا هي الحفاظ على خدمات كيليان مبابي خاصة في ظل وجود اهتمام كبير من ريال مدريد وليفربول بضمه.

وأشار التقرير إلى أن نيمار يسعى للاستمرار مع سان جيرمان مقابل الحصول على نفس راتبه الحالي 30 مليون يورو، إلا أن النادي يرغب في عرض 25 مليون فقط نظرا لأن اللاعب يقترب من سن الـ30.

نيمار انضم إلى سان جيرمان قادما من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يقدر بـ222 مليون يورو ما يجعله أغلى لاعب في التاريخ.

ويمتد عقد اللاعب الحالي مع فريقه حتى صيف 2022.

وشارك نيمار خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4.

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