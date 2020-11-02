عبد الحفيظ يكشف: هذا الرباعي يعود لـ الأهلي الموسم المقبل

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن أسماء 4 لاعبين معارين، سيعودون للأحمر في الموسم المقبل.

وقال عبد الحفيظ عبر برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "رجوع محمد شريف وأكرم توفيق وناصر ماهر وصلاح محسن للأهلي الموسم المقبل بنسبة 100%".

وأردف "إعارة أحمد الشيخ؟ لا حديث عن أي لاعب مقيد إفريقيًا في الوقت الحالي".

وكشف " لم نتلق أي عروض رسمية لمحمد مجدي "أفشة". تلقي عروض لأي لاعب لا يعيبه بل هو نجاح. يجب النظر لأي عرض من وجهة النظر المالية والفنية كذلك".

وشدد "الدوري شهد مراحل ومحطات صعبة هذا الموسم ومن الطبيعي أن يهبط المستوى أحيانا لكن المحك أن تستطيع أن تفوز في تلك المراحل".

وأردف "لدينا إجازة حتى آخر الأسبوع ماعدا المصابين واللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا سيعودون الأربعاء. سنجلس مع بيتسو موسيماني لتنفيذ رؤيته سواء كانت لعب مباريات ودية أو خلافه".

وأكد "شكر موسيماني لريني فايلر لم يكن متفقا عليه. موسيماني يهتم بالتفاصيل ولديه أهداف محددة. دخل المنظومة سريعا والطبيعي في الأهلي أن لا أحد يبدأ من الصفر بل يأتي لإكمال عمل من سبقه".

وأتم "تم استدعاء علي معلول وجيرالدو لمنتخبي بلادهما، وبقية الأجانب سيحصلون على إجازة لزيارة أسرهم".