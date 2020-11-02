قبل مواجهة ريال مدريد.. فالنسيا بلا فوز للمباراة الرابعة بعد تعادل مثير أمام خيتافي

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

فالنسيا - خيتافي

فشل فريق فالنسيا في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني، بعد التعادل ضد خيتافي بهدفين لكل فريق.

وشهد اللقاء حالتي طرد وثلاثة أهداف في أخر 10 دقائق ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

افتتح فالنسيا التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق يونس موسى، وفي الشوط الثاني تعرض كوريا للطرد من فالنسيا في الدقيقة 56 بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

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وحول خيتافي تأخره لتقدم في 8 دقائق، إذ عادل كوتشو النتيجة في الدقيقة 87 قبل أن يتقدم أنخل في الدقيقة 95.

وبعد أقل من دقيقة من تقدم خيتافي احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وشهد بسببها 3 بطاقات صفراء للاعبي خيتافي مما تسبب في طرد داميان سواريز.

وفي النهاية نجح كارلوس سولير في تسجيل ركلة الجزاء والتعادل لفالنسيا.

وارتفع رصيد خيتافي إلى 11 نقطة في المركز الثامن من سبع مباريات بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر من ثماني مباريات.

ويستضيف فالنسيا فريق ريال مدريد مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

فالنسيا خيتافي الدوري الإسباني
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