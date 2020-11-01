الاتحاد السكندري يحدد موعد بداية الإعداد.. وفرصة للجميع

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 23:09

كتب : هاني العوضي

حسام حسن وإبراهيم حسن في أول تدريبات الاتحاد السكندري

حدد الاتحاد السكندري موعد بداية فترة الإعداد استعدادا للموسم المقبل.

حسام حسن قرر بداية الإعداد يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بتجمع جميع اللاعبين بفرع النادي بسموحة.

من جهة أخرى، قرر التوأمين منح فرصة لجميع اللاعبين قبل إعلان قائمة الاستغناءات، وإرجاء الاستغناءات لحين جلب البدلاء لهم.

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الاتحاد السكندري لم ينه موسمه بعد، إذ تأهل بالفعل لقبل نهائي كأس مصر بانتظار تحديد منافس بين الفائز بين الزمالك وطلائع الجيش، وتحديد موعد المباراة.

كان الاتحاد السكندري قد أعلن ضم ثلاثة لاعبين حتى الآن. حسام عاشور في صفقة انتقال حر، وعمار حمدي مٌعارا من الأهلي لموسمين، وكريم يحيى في صفقة انتقال نهائي من الأهلي.

في الدوري الاتحاد السكندري حسام حسن
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