المصري يُحدد موعد بداية فترة الإعداد للموسم الجديد

حدد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، الموعد المبدئي لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد 2020/2021.

واختار ماهر، يوم الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر لبداية فترة الإعداد للموسم المقبل.

وستعقد إدارة النادي اجتماعا تنسيقيا مع على ماهر للاستقرار على مكان بدء فترة الإعداد، سواء فى بورسعيد أو معسكر خارجي، وكذلك لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين.

كان المصري قد أنهى مبارياته في بطولة الدوري الجمعة الماضي بالفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

المصري ودع بطولة كأس مصر أيضا من دور الـ16 أمام المقاولون العرب، وبالتالي انتهى الموسم بالنسبة للفريق.

وأعلن المصري ضم صفقتين حتى الآن مع أحمد شديد قناوي من الإنتاج الحربي، ومصطفى سلطان من نادي مصر.