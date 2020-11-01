ساسولو يصعد لوصافة الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي.. وروما يهزم فيورنتينا

حقق ساسولو فوزا هاما على نابولي ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي ليصعد إلى الوصافة.

تغلب ساسولو على نابولي بهدفين دون رد، أما روما فواصل عروضه الجيدة بالفوز على فيورنتينا بنفس النتيجة.

وافتتح ساسولو التسجيل في الدقيقة 59 عن طريق ركلة جزاء سددها مانويل لوكاتيلي، بينما قتل ماكسيم لوبيز المباراة في الدقيقة 95 بالهدف الثاني.

ورفع ساسولو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بأربعة انتصارات وتعادلين وبفارق نقطتين عن ميلان المتصدر.

أما نابولي فخسر للمرة الأولى ليتجمد رصيده عند 11 نقطة من أربع انتصارات، وكان قد تم احتساب خسارته اعتباريا في مواجهة يوفنتوس مع خصم نقطة.

بينما افتتح ليوناردو سيبنازولا التسجيل لفريق روما في الدقيقة 12 على حساب فيورنتينا.

وفي الشوط الثاني عزز بيدرو النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 70 ليحصد روما نقاط المباراة.

وارتفع رصيد روما إلى 11 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن نابولي وإنتر صاحبي المركزين الخامس والسادس.

أما فيورنتينا فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر بعدما لحقت به الهزيمة الثالثة.