سوسيداد يستعيد صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد برباعية في شباك سيلتا فيجو

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

دافيد سيلفا - ريال سوسيداد

استعاد ريال سوسيداد صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بعد الفوز على سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الثامنة.

وتغلب ريال سوسيداد على سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وخاض ريال مدريد 7 مباريات فقط ويتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا.

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وافتتح دافيد سيلفا التسجيل في الدقيقة 24 قبل أن يعزز ميكيل أويارزابال النتيجة بهدف ثاني بعد عشر دقائق لصالح ريال سوسيداد.

ونجح ويليان خوسيه من تسجيل الثالث في الدقيقة 54 بينما قلص إياجو أسباس النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 77، واختتم ويليان خوسيه التسجيل في الدقيقة 81.

وارتفع رصيد سوسيداد إلى 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة وبفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويلعب سوسيداد مباراته المقبلة أمام فريق غرناطة ضمن مباريات الجولة التاسعة.

أما سيلتا فيجو فيواصل عروضه السيئة بفوز وحيد في ثماني جولات، برصيد ست نقاط في المركز السابع عشر.

الدوري الإسباني ريال سوسيداد دافيد سيلفا
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