رونالدو: كريستيانو عاد وهذا أهم شئ.. علينا أن نعمل بجد لنتطور

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 20:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في سبيزيا

رفض كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس التعليق على تعليقه الأخير بشأن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وشدد أن الأهم عودته من جديد.

وعاد رونالدو بعد غياب منذ 13 أكتوبر بسبب الإصابة بفيروس كورونا وسجل هدفين في فوز يوفنتوس على سيبيزيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعافى رونالدو من فيروس كورونا أول أمس الجمعة وشارك للمرة الأولى مع يوفنتوس منذ التوقف الدولي الأخير.

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وقال رونالدو لشبكة سكاي سبورت: "اليوم عدت لأفعل ما أحب وألعب كرة القدم".

وشدد "الدوري الإيطالي دوري تنافسي، ميلان يقوم بعمل رائع، ولاتسيو ونابولي أيضا".

وتابع "علينا أن نعمل بجد لكي ننمو ونتطور".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ميلان المتصدر.

وبالحديث عن انتقاده لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وإزالة تعليقه بعد ذلك أتم رونالدو تصريحاته "عاد كريستيانو وهذا أهم شئ".

كريستيانو رونالدو يوفنتوس كورونا
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