الثالث من الأهلي.. الاتحاد السكندري يضم كريم يحيى
الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 19:48
كتب : حامد وجدي
أتم الاتحاد السكندري ضم كريم يحيى مدافع الأهلي بشكل رسمي.
كريم يحيى
النادي : الاتحاد السكندري
وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن ضم كريم يحيى لمدة موسمين مقبلين.
كريم يحيى قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى نادي سموحة.
صاحب الـ22 عاما شارك مع سموحة في 18 مباراة خلال الموسم الماضي. صنع فيهم هدفا واحدا.
ويعد كريم يحيى ثالث تدعيمات الاتحاد السكندري للموسم المقبل من الأهلي. إذ سبق وضم حسام عاشور في صفقة انتقال حر، بجانب ضم عمار حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.