عمار حمدي لـ في الجول: طلبت الرحيل معارا من الأهلي.. وكنت أتمنى مواجهته

شدد عمار حمدي جناح الأهلي، والذي أعلن الاتحاد السكندري عن حصوله على خدماته لمدة موسمين معارا من الأحمر، أنه من طلب عن الخروج على سبيل الإعارة.

وقال حمدي لـ FilGoal.com: "الاتحاد السكندري بيتي، وأتمنى أن أقدم مستوى أفضل معه وأساعده على العودة من جديد لحصد البطولات".

وأضاف عمار الذي أمضى الموسم المنتهي معارا لدى طلائع الجيش، بعد موسم لعبه معارا مع زعيم الثغر: "طلبت من مسؤولي الأهلي الرحيل معارا للعب أساسيا، والانضمام للمنتخب الأولمبي".

وأردف "محمد مصيلحي رئيس الاتحاد، هو السبب الرئيس في انضمامي، فقد تحدث معي وأخبرني أن الاتحاد بيتي وأن النادي يرغب في وجودي. قميص الاتحاد شرف لي".

وأتم "للأسف يوجد شرط في عقدي يمنعني من المشاركة ضد الأهلي. كنت أتمنى مواجهته".

وقد يواجه الأهلي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، في حال تخطي الأحمر لأبو قير للأسمدة في ربع نهائي البطولة.

وشارك حمدي في 17 مباراة مع طلائع الجيش خلال الموسم المنقضي. صنع فيهم هدفا واحدا.

ويعد عمار حمدي أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبي الأساسية، والذي ساهم في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في 2019.