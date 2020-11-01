في الإسكندرية مجددا.. عمار حمدي ينتقل إلى الاتحاد موسمين

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 19:38

كتب : حامد وجدي

عمار حمدي

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات استعارة عمار حمدي لاعب الأهلي لمدة موسمين مقبلين.

وكشف النادي السكندري عن استعارة عمار حمدي لمدة موسمين مقبلين، ودون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

من جهته، كشف النادي الأهلي عن بند في عقد الإعارة، يتيح له إعادة اللاعب لصفوفه بعد نهاية السنة الأولى من الإعارة.

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عمار حمدي سبق له اللعب لنادي الاتحاد مٌعارا في الموسم قبل الماضي، قبل العودة للأهلي مجددا.

صاحب الـ21 عاما قضى الموسم المنقضي معارا لنادي طلائع الجيش.

وشارك حمدي في 17 مباراة خلال الموسم المنقضي. صنع فيهم هدفا واحدا.

ويعد عمار حمدي أحد عناصر منتخب مصر الأوليمبي الأساسية، والذي ساهم في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في 2019.

في الدوري الاتحاد السكندري عمار حمدي الأهلي
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