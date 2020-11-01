رونالدو عاد ويوفنتوس يعود للانتصارات برباعية في سبيزيا

عاد كريستيانو رونالدو للمشاركة، فعاد يوفنتوس للانتصارات الغائبة محليا منذ إصابته بفيروس كورونا.

فاز يوفنتوس على سبيزيا كالتشيو بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب ألبيرتو بيكي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سجل كريستيانو رونالدو هدفين، وألفارو موراتا هدف، وأدريان رابيو هدف آخر، فيما سجل توماسو بوبيجا هدف سبيزيا.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ12 مرتقيا للمركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 5 نقاط في المركز الـ16.

يوفنتوس بدون رونالدو لم يفوز سوى على نابوليا اعتباريا لعدم قدوم نابولي لملعب اللقاء، وعلى دينامو كييف في دوري الأبطال، فيما خسر أمام برشلونة وتعادل مع كروتونس وهيلاس فيرونا.

التشكيل

أندريا بيرلو أبقى كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، فيما دفع بـ ألفارو موراتا وباولو ديبالا في الهجوم.

وصف المباراة

ألفارو موراتا تقدم ليوفنتوس في الدقيقة الـ15. وينستون ماكيني أرسل تمريرة بينية رائعة خلف المدافعين لكوادرادو داخل منطقة الجزاء فمرر الأخير الكرة لموارتا الذي سددها بسهولة في المرمى الخالي.

فيدريكو كييزا انفرد في الدقيقة الـ17، لكنه سدد بجانب القائم.

وموراتا مارس هوايته في الوقوع بالتسلل في الدقيقة الـ24. سجل هدفا وألغي بداع التسلل ، ليكون رابع هدف ملغي له في أسبوع بسبب التسلل، والسادس له في آخر 4 مباريات.

أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الدقيقة الـ32. بارتولومي انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ثم مرر الكرة لبوبيجا الخالي من الرقابة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة التي ارتطمت بأقدام المدافعين وغالطت جيانلويجي بوفون ثم سكنت الشباك.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت هادئة، وهنا أدرك بيرلو بأن الحل يكمن فيما يجلس بجانبه.

كريستيانو رونالدو شارك بديلا في الدقيقة الـ57 بدلا من باولو ديبالا.

في الدقيقة الـ59 استلم رونالدو الكرة على حدود منطقة الجزاء من موراتا. توغل وراوغ الحارس وسجل الثاني بسهولة.

بيرلو دفع بـ أرون رامسي وأدريان رابيو في الدقيقة الـ63 بدلا من رودريجو بينتانكور وويستون ماكيني.

في الدقيقة الـ68 سجل رابيو هدفا ثالثا. بينية طويلة من كييزا، استلمها رابيو وراوغ المدافع وسجلها في المرمى بسهولة.

كييزا تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ75. فكان رونالدو في الموعد مرة أخرى.

كرسيتيانو رونالدو نفذ ركلة الجزاء بنجاح وأضاف الرابع على طريقة "بانينكا".

جيانلوكا فرابوتا وديان كلوشوفيسكي شاركا في الدقيقة الـ78 بدلا من ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس برباعية مقابل هدف.