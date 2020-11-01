راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد.. والنني بجوار بارتي في تشكيل أرسنال

يقود ماركوس راشفورد تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي ضمن لمواجهة أرسنال ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

بينما يبدأ محمد النني بجوار توماس بارتي في خط وسط أرسنال ويقود الهجوم بيير أوباميانج.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير - لوك شاو.

الوسط: سكوت ماكتوميناي – فريد – بوجبا.

الهجوم: برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد.

أما تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: كيران تيرني - جابرييل - روب هولدينج.

الوسط: هيكتور بيليرين - باكايو ساكا - توماس بارتي - محمد النني.

الهجوم: ألكسندر لاكازيت - ويليان - بيير أوباميانج.

ويحتل أرسنال المركز الثالث عشر من ست مباريات برصيد 9 نقاط، بينما مانشستر يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط من 5 مباريات فقط.