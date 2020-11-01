أسوان يوافق على بيع أحمد عامر للجونة.. ودراسة العروض المقدمة لفادي فريد

وافق مجلس إدارة أسوان بشكل رسمي على بيع أحمد عامر لاعب وسط الفريق إلى الجونة.

وقال مصطفى أمين مشرف العام على الكرة بأسوان لـ FilGoal.com: "وافق مجلس إدارة النادي على بيع أحمد عامر".

وكشف "انتقل أحمد عامر إلى الجونة بشكل رسمي بعد موافقة الإدارة".

وعن العروض المقدمة لفادي فريد أوضح "اللاعب تلقى أكثر من عرض لكن لم يتم حسم وجهته المقبلة".

وشدد "عروض الدوري الممتاز تنهال على لاعبي الفريق بعد أدائهم الجيد خلال الموسم".

وعلم FilGoal.com أن فادي فريد مهاجم أسوان قد تلقى أكثر من عرض أبرزهم الإسماعيلي والمقاولون.

وأتم مصطفى أمين تصريحاته "تعاقدنا مع بعض اللاعبين، ولكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن بعد صفقة طه عادل".