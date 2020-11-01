فليك يعترف: لم نقدم أفضل مستوياتنا أمام كولن لكننا نستحق الانتصار

اعترف هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته أمام كولن، لكنه يؤمن بأن الفريق البافاري يستحق الفوز.

فاز بايرن ميونيخ على مضيفه كولن بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب راين إنيرجي شتادين، بالجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في النهاية حسمنا الفوز لصالحنا، والنتيجة هي الأهم".

وأضاف "أنا سعيد بالروح التي لعب بها فريقي والرغبة في الفوز التي تحلى بها الجميع".

وأكمل "لم ننجح في إضافة هدف ثالث بعد التقدم بهدفين، ولكن هذا لا يعني أن فوزنا لم يكن مستحقًا".

وتابع "واجهنا بعض المتاعب في الدقائق الأخيرة، وكان كولن الفريق الأفضل. في النهاية أنا سعيد بالنقاط الـ3، ولكننا لم نقدم أفضل أداء لنا".

توماس مولر تقدّم لبطل أوروبا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف سيرجي جنابري النتيجة في الدقيقة 45.

فيما سجّل دومينيك دريكسلر هدف كولن الوحيد في الدقيقة 82 دون أن يجنّب فريقه الهزيمة.

واتفق مولر مع رأي مدربه حين قال: "كانت هناك فرصة لتسجيل هدف ثالث في بداية الشوط الثاني، ولكن المهم أننا حققنا الفوز في النهاية".

وواصل "لم نقدم الأداء الأفضل، والمباراة كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى نهايتها. فقدنا الكرة بسهولة في أكثر من مناسبة، وفي المقابل قدم لاعبو كولن مباراة جيدة".

وأتم الدولي الألماني "الشيء الإيجابي هو رغبتنا القوية في حصد النقاط الـ3، وفي النهاية استطعنا أن نحقق هدفنا من المباراة".

ورفع بايرن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد كولن عند نقطتين في المركز 16 دون أي انتصار.