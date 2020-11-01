تشكيل يوفنتوس - بوفون أساسي ورونالدو على مقاعد البدلاء

أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة سبيزيا بعد قليل، ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

تشكيل يوفنتوس شهد تواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، فيما تواجد باولو ديبالا في التشكيل الأساسي.

فيما شهد التشكيل تواجد المخضرم جيانلويجي بوفون في حراسة مرمى السيدة العجوز.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: بوفون.

الدفاع: ديميرال – ليوناردو بونوتشي – دانيلو.

الوسط: خوان كوادرادو - آرثر – ويستون ماكيني.

أمامهما: بينتاكور – كييزا

الهجوم: ألفارو موراتا – باولو ديبالا

وأعلن نادي يوفنتوس في بيان رسمي شفاء نجمه كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال البيان: "رونالدو خضع لمسحة أخيرة لفحص حالته وتحديد مدى تعافيه من كوفيد 19".

وواصل البيان: "الاختبار ثبت سلبية مسحة رونالدو، واللاعب تعافى بعد 19 يوما، ولم يعد خاضعا للعزل المنزلي".

بعد أن أعلن يوفنتوس سلبية مسحة رونالدو، أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة مع فريقه في الدوري الإيطالي ومن ثم دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي يوم الأحد، ثم فيرنفاروتشي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وبما أن اختبار رونالدو جاء سلبيا قبل 48 ساعة من مواجهة فريقه في الدوري الإيطالي فقد يحق له المشاركة في المباراة إذا ما قرر بيرلو إشراكه.

وحقق يوفنتوس انتصارين في غياب البرتغالي البالغ 35 عاما ضد نابولي اعتباريا وضد دينامو كييف في الجولة الأولى من دوري الأبطال، كما تعادل في مباراتين أمام كروتوني وهيلاس فيرونا، وخسر من برشلونة 2-0 في دوري أبطال أوروبا.