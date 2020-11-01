موسيماني: إنجازاتي مع صنداونز قادتني لتدريب الأهلي وكنا نحتذي به

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

موسيماني - الأهلي

أرجع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي توليه تدريب الفريق الأحمر بسبب نجاحاته مع صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني عبر قناة الأهلي: "صنداونز فريق كبير وكنا هناك نأخذ الأهلي كمثال نحتذي به ونمتدحه أمام اللاعبين لتحقيق مثل إنجازاته ولولا ما حققته مع صنداونز لما توليت تدريب الفريق الأحمر".

وعن مباراة طلائع الجيش قال: "لم أخطط لتسجيل هدفا في الدقيقة الأولى أمام الطلائع ولكنها جملة نتدرب عليها دائما وكنت سعيد لتنفيذها في المباراة".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ: تأجيل نهائي إفريقيا به أمر سلبي وآخر إيجابي.. وموسيماني أثر على اللاعبين صالح جمعة: حب الناس يصل لي.. ولا استطيع الاتصال بمتعب في هذه الحالة مصطفى شوبير: فخور بوالدي وأتحمل أي شيء من أجله مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنقدم مذكرة ضد كهربا لمعاقبته في ليلة "البطل" مؤمن ووادع فتحي.. الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ42

وأكمل "وجهت اللوم إلى اللاعبين بسبب هدف الوداد في شباكنا رغم أنه كان هدفا، وأنا أفضل أن تكون النتيجة 4-2 بدلا من 4-صفر أو 6-3 بدلا من 6-صفر".

وتابع "قبل أن أتولى تدريب الأهلي بحثت عن اللاعبين ووجدت بعض نجومه المعروفين لا يزالوا مع الفريق مثل أحمد فتحي ووليد سليمان وهم من نجوم قارة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "هدفنا الأكبر هو الفوز ببطولة إفريقيا وسنقاتل جميعا لتحقيق ذلك".

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في ختام الدوري المصري وبعدها استلم الفريق الأحمر درع الدوري الـ42 في احتفالية بملعب الأهلي we السلام.

الأهلي الدوري المصري موسيماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات: أهدرت فرصتي السهلة أمام الوداد لأني فكرت في قرارين 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: إنجازاتي مع صنداونز قادتني لتدريب الأهلي وكنا نحتذي به 30 دقيقة | الدوري المصري
تمريرة حاسمة متأخرة من وردة تهدي فولوس تعادلا ثمينا بـ9 لاعبين أمام فريقه السابق 38 دقيقة | المحترفون
صحوة الشوط الثاني تقود سان جيرمان لاكتساح نانت 50 دقيقة | أوروبا
الاتحاد يوافق على انتقال نور السيد إلى الجونة 50 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: تأجيل نهائي إفريقيا به أمر سلبي وآخر إيجابي.. وموسيماني أثر على اللاعبين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صالح جمعة: حب الناس يصل لي.. ولا استطيع الاتصال بمتعب في هذه الحالة ساعة | الدوري المصري
زالت نشوة بارتوميو.. برشلونة يتعثر أمام باتشيكو و9 آخرين ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 4 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
قد ينال إعجابك