موسيماني: إنجازاتي مع صنداونز قادتني لتدريب الأهلي وكنا نحتذي به

أرجع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي توليه تدريب الفريق الأحمر بسبب نجاحاته مع صنداونز الجنوب إفريقي.

وقال موسيماني عبر قناة الأهلي: "صنداونز فريق كبير وكنا هناك نأخذ الأهلي كمثال نحتذي به ونمتدحه أمام اللاعبين لتحقيق مثل إنجازاته ولولا ما حققته مع صنداونز لما توليت تدريب الفريق الأحمر".

وعن مباراة طلائع الجيش قال: "لم أخطط لتسجيل هدفا في الدقيقة الأولى أمام الطلائع ولكنها جملة نتدرب عليها دائما وكنت سعيد لتنفيذها في المباراة".

وأكمل "وجهت اللوم إلى اللاعبين بسبب هدف الوداد في شباكنا رغم أنه كان هدفا، وأنا أفضل أن تكون النتيجة 4-2 بدلا من 4-صفر أو 6-3 بدلا من 6-صفر".

وتابع "قبل أن أتولى تدريب الأهلي بحثت عن اللاعبين ووجدت بعض نجومه المعروفين لا يزالوا مع الفريق مثل أحمد فتحي ووليد سليمان وهم من نجوم قارة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "هدفنا الأكبر هو الفوز ببطولة إفريقيا وسنقاتل جميعا لتحقيق ذلك".

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في ختام الدوري المصري وبعدها استلم الفريق الأحمر درع الدوري الـ42 في احتفالية بملعب الأهلي we السلام.