الاتحاد يوافق على انتقال نور السيد إلى الجونة

وافق نادي الاتحاد السكندري على انتقال نور السيد لاعب الفريق إلى نادي الجونة.

وسينضم نور السيد إلى نادي الجونة بداية من الموسم المقبل، نظير مبلغ مالي، إضافة إلى تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية.

ولم يعلن النادي السكندري عن قيمة الصفقة.

نور السيد دخل في مشاكل مع طلعت يوسف المدرب السابق للفريق، واتهمه البعض بتدبير مؤامرة مع بعض اللاعبين للخسارة أمام الأهلي في مباراة انتهت بالتعادل في النهاية.

نور السيد انضم للاتحاد السكندري عام 2016 قادما من إنبي، ليستمر معهم على مدار أربع سنوات.

صاحب الـ36 عاما بدأ مسيرته مع فريق الجونة، قبل الانتقال للزمالك عام 2012، ومن الزمالك انضم إلى الدفاع الحسني الجديدي في المغرب عام 2014 ثم الانضمام إلى إنبي سنة 2015.

وشارك نور السيد هذا الموسم في 23 مباراة بين الدوري وكأس مصر.