صالح جمعة: حب الناس يصل لي.. ولا استطيع الاتصال بمتعب في هذه الحالة

الأحد، 01 نوفمبر 2020 - 00:25

كتب : محرر في الجول

الأهلي - سموحة - صالح متعب

تحدث صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن المشاكل التي يجدها في شق طريقه للمشاركة مع الفريق الأحمر.

صالح جمعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال صالح لقناة "أون تايم سبورتس": "أريد أن أبارك لجمهور الأهلي على الفوز بالدوري والوصول لنهائي دوري الأبطال والأمور تسير بشكل جيد".

وتابع "حب جمهور الأهلي يصل لي".

أخبار متعلقة
مصطفى شوبير: فخور بوالدي وأتحمل أي شيء من أجله رسالة وادع من أحمد فتحي لجماهير الأهلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سنقدم مذكرة ضد كهربا لمعاقبته في الجول يكشف تفاصيل المشادة بين محمد فضل وكهربا في حفل تتويج الأهلي

وانتقل للحديث عن نصائح عماد متعب المهاجم التاريخي للأهلي، وقال: "أخر مكالمة مع كابتن عماد متعب كانت من فترة طويلة وأرى وأسمع كل نصائحه لأنه كان أقرب زملائي في الأهلي، لذلك عندما أكون مقصرا أو أقع في مشكلة أخاف أن اتصل به لأنني أعرف كيف سيكون أسلوبه معه".

وواصل "حزين لرحيل أحمد فتحي بعد رحيل عماد متعب وحسام غالي، لأن هؤلاء اللاعبين الكبار هم من نتعلم منهم".

وأشاد بزميله الشاب مصطفى شوبير، وتحدث عنه قائلا: "بعض الناس كانوا يتحدثون عن أن مصطفى شوبير يلعب لأنه ابن الكابتن أحمد شوبير لكنه سيصبح حارسا كبيرا ويمتلك إمكانات وعقلية رائعة".

وأتم "أقول لمصطفى شوبير لا تشغل بالك بأي شيء ولا تسمع لأي شخص وحافظ على تركيزك داخل الملعب".

الأهلي صالح جمعة متعب في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تمريرة حاسمة متأخرة من وردة تهدي فولوس تعادلا ثمينا بـ9 لاعبين أمام فريقه السابق 2 دقيقة | المحترفون
صحوة الشوط الثاني تقود سان جيرمان لاكتساح نانت 14 دقيقة | أوروبا
الاتحاد يوافق على انتقال نور السيد إلى الجونة 15 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: تأجيل نهائي إفريقيا به أمر سلبي وآخر إيجابي.. وموسيماني أثر على اللاعبين 26 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
صالح جمعة: حب الناس يصل لي.. ولا استطيع الاتصال بمتعب في هذه الحالة 32 دقيقة | الدوري المصري
زالت نشوة بارتوميو.. برشلونة يتعثر أمام باتشيكو و9 آخرين 53 دقيقة | أوروبا
مصطفى شوبير: فخور بوالدي وأتحمل أي شيء من أجله 58 دقيقة | الدوري المصري
رسالة وادع من أحمد فتحي لجماهير الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 4 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
قد ينال إعجابك