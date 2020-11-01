صالح جمعة: حب الناس يصل لي.. ولا استطيع الاتصال بمتعب في هذه الحالة

تحدث صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن المشاكل التي يجدها في شق طريقه للمشاركة مع الفريق الأحمر.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

وقال صالح لقناة "أون تايم سبورتس": "أريد أن أبارك لجمهور الأهلي على الفوز بالدوري والوصول لنهائي دوري الأبطال والأمور تسير بشكل جيد".

وتابع "حب جمهور الأهلي يصل لي".

وانتقل للحديث عن نصائح عماد متعب المهاجم التاريخي للأهلي، وقال: "أخر مكالمة مع كابتن عماد متعب كانت من فترة طويلة وأرى وأسمع كل نصائحه لأنه كان أقرب زملائي في الأهلي، لذلك عندما أكون مقصرا أو أقع في مشكلة أخاف أن اتصل به لأنني أعرف كيف سيكون أسلوبه معه".

وواصل "حزين لرحيل أحمد فتحي بعد رحيل عماد متعب وحسام غالي، لأن هؤلاء اللاعبين الكبار هم من نتعلم منهم".

وأشاد بزميله الشاب مصطفى شوبير، وتحدث عنه قائلا: "بعض الناس كانوا يتحدثون عن أن مصطفى شوبير يلعب لأنه ابن الكابتن أحمد شوبير لكنه سيصبح حارسا كبيرا ويمتلك إمكانات وعقلية رائعة".

وأتم "أقول لمصطفى شوبير لا تشغل بالك بأي شيء ولا تسمع لأي شخص وحافظ على تركيزك داخل الملعب".