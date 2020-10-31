مصطفى شوبير: فخور بوالدي وأتحمل أي شيء من أجله

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 23:59

كتب : محرر في الجول

مصطفى شوبير - الأهلي والترسانة

علق مصطفى شوبير حارس الأهلي الشاب على الضغوط التي يتعرض لها بسبب ارتباط اسمه بوالده أحمد شوبير حارس الأهلي التاريخي.

وتم تصعيد مصطفى شوبير للفريق الأول في الأهلي بعد قرار الاستغناء عن شريف إكرامي.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي علمنا أن الطموح لا نهاية له والكل يريد التتويج بإفريقيا والبطولة للأهلي مهما كان مكان أو زمن النهائي".

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وتابع "لي الشرف ارتباط اسمي بشوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر في كأس العالم وأنا فخور به وبأنه والدي".

وأضاف "أنا مثل أي شخص فخور بوالدي وأتحمل أي شيء من أجله".

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