رسالة وداع من أحمد فتحي لجماهير الأهلي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي واترسانة

وجه أحمد فتحي قائد الأهلي رسالة وداع لجماهير الفريق الأحمر بعد نهاية مشواره مع النادي.

أحمد فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض أحمد فتحي آخر مباراة له مع الأهلي أمام طلائع الجيش في ختام الدوري المصري لموسم 2019/2020.

وخلال مقابلة له مع قناة الأهلي وجه أحمد فتحي رسالة وداع للجماهير الحمراء قائلا: "القرار كان صعبا للغاية أن أرحل عن الأهلي بعد 12 عاما قضيتها بين جدرانه عاصرت خلالها الكثير من لحظات السعادة وأيضا لحظات صعبة أخرى".

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وأضاف "أشكر الله على السنوات التي قضيتها مع الأهلي وأشكر جماهير النادي التي لم تخذلني أبدا وأشكر إدارات النادي المختلفة وكذلك اللاعبين الذي لعبت معهم سابقا وحاليا".

وأكمل "قضيت 12 عاما صعبة في الأهلي وفي النهاية وفقني الله أن أرحل عن النادي بهذه الطريقة وأقول لجماهير الأهلي إنني لن أنساهم وهذه هي طبيعة الحياة".

وتابع أرجو ألا يكون هناك أحد الجماهير غاضب مني وألا أكون تخاذلت في أي شيء طوال 12 عاما لي مع الأهلي".

ووصل "أتوجه بالاعتذار لأي فرد من جمهور الأهلي يشعر تجاهي بالغضب".

وأتم فتحي تصريحاته "أتمنى التوفيق للأهلي في بطولة إفريقيا وما فعلته هو الطبيعي وسوف أتواجد مع الأهلي في النهائي لتشجيع الفريق واللاعبين".

أحمد فتحي الأهلي الدوري المصري
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