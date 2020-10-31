كهربا: لم أفعل شيئا لـ فضل والمشادة بدأت منه

علق محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على المشادة التي حدثت بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال احتفالية التتويج بلقب الدوري.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وأثناء احتفال لاعبو الأهلي بتسلم درع الدوري الـ42 عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد، ظهرت على الشاشة مشادة بين كهربا ومحمد فضل.

وقال كهربا عبر قناة الأهلي: "لا أريد أن أتحدث عن هذه الواقعة والجميع شاهد ما حدث عبر الشاشات".

وأضاف "أنا في حالة سعادة وكنت ذاهب للاحتفال مع زملائي ولم أفعل أي شيء ومحمد فضل هو من بدأ المشادة".

وانتقل للحديث عن تتويجه بلقب الدوري قائلا: "هذه البطولة هي الأهم في حياتي لأنها أول بطولة دوري لي خلال مسيرتي الكروية وجاءت مع الأهلي الذي أشجعه منذ صغري".

وأكمل "احتفالية التتويج بلقب الدوري كانت رائعة في ظل وجود محمود الخطيب ومؤمن زكريا".

وأتم تصريحاته "نهدي لقب الدوري لجماهير الأهلي وهذا أقل شيء نقدمه لهم وسنحاول إسعادهم أكثر بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".