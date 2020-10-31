كهربا: نركز على التتويج بدوري الأبطال حتى لو أصبح النهائي بعد 3 شهور

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 23:01

كتب : محرر في الجول

كهربا

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الأهلي أن لاعبي الفريق يحافظون على تركيزهم على التتويج بدوري أبطال إفريقيا رغم تأجيل المباراة النهائية.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة النهائية التي تأهل الأهلي لها إلى 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر.

وقال كهربا لقناة "أون تايم سبورتس" عقب مباراة طلائع الجيش في نهاية الدوري: "التتويج بالدوري مع الأهلي شيء افتخر به وأنا أسعد شخص في العالم وأسعى للتتويج بمزيد من البطولات".

أخبار متعلقة
موسيماني: أشكر فايلر لأنه صاحب تتويج الأهلي بالدوري.. وتأجيل نهائي إفريقيا يزيد صعوبة البطولة عبد الله السعيد هدافا للدوري المصري في ليلة "البطل" مؤمن ووادع فتحي.. الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ42 المصري يعلن ضم شديد قناوي

وتابع "كل اللاعبين يركزون على التتويج ببطولة دوري الأبطال حتى لو النهائي بعد شهر أو 3 شهور وهدفنا إسعاد الجماهير".

وأضاف "جماهير الأهلي أهم ناس في حياتي وأنا ابنهم لا استطيع أن أغضبهم مني وأنا منهم وكنت معهم في المدرجات منذ كنت أبلغ 10 سنوات".

وعن الاحتفال بقميص يحمل صورة مؤمن زكريا، قال: "توقعت التسجيل اليوم ولذلك ارتديت قميصا يحمل صورة مؤمن زكريا أخي الكبير وربنا أكرمني بالتسجيل لحظة دخول مؤمن".

الأهلي كهربا في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
كهربا: نركز على التتويج بدوري الأبطال حتى لو أصبح النهائي بعد 3 شهور 21 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: أشكر فايلر لأنه صاحب تتويج الأهلي بالدوري.. وتأجيل نهائي إفريقيا يزيد صعوبة البطولة 33 دقيقة | الدوري المصري
جوتا: هدفي الملغى كان سليما.. وأجيد مراقبة المباريات من دكة البدلاء 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الله السعيد هدافا للدوري المصري ساعة | الدوري المصري
في ليلة "البطل" مؤمن ووادع فتحي.. الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ42 ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ألافيس (1) (1) برشلونة.. جووووول جريزمان ساعة | أوروبا
أتليتكو الذي لا يُقهر يُغرق أوساسونا بثلاثية ساعة | أوروبا
المصري يعلن ضم شديد قناوي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 4 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
قد ينال إعجابك