موسيماني: أشكر فايلر لأنه صاحب تتويج الأهلي بالدوري.. وتأجيل نهائي إفريقيا يزيد صعوبة البطولة

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 22:49

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - سيد عبد الحفيظ - الأهلي - إنبي

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الشكر للسويسري ريني فايلر مدرب الفريق السابق بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

واحتفل الأهلي بالتتويج بلقب الدوري المصري رقم 42 بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "التتويج بلقب الدوري مع الأهلي يضاف إلى سيرتي الذاتية وأشكر الخطيب أنه منحني شرف تدريب الفريق الأحمر".

أخبار متعلقة
عبد الله السعيد هدافا للدوري المصري في ليلة "البطل" مؤمن ووادع فتحي.. الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ42 حجازي: الاتحاد أرسل لي فيديوهات لدراسة أهلي جدة.. وتحدثت كثيرا في الملعب حتى انسجم

وأضاف "أشكر الجهاز الفني واللاعبين والجماهير لأن التتويج بالدوري يعود لهم".

المدرب الجنوب إفريقي أكمل "وصلت إلى مصر والأهلي كان يحقق الفوز في الدوري وسعيد لأنني لم أهزم مع الفريق حتى الآن".

وتابع "هدفنا هو إهداء لقب بطولة إفريقيا إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وعن تأجيل بطولة دوري أبطال إفريقيا قال "بعد تأجيل نهائي إفريقيا أصبح هناك وقت طويل للغاية بين نصف النهائي والنهائي وأتمنى أن نحافظ على الفريق بشكل جيد خلال هذه الفترة".

وأشار "في الفترة المقبلة سينضم الكثير من اللاعبين من الأهلي لمنتخبات بلادهم وأتمنى عودتهم سالمين دون أي إصابات لأن فريقنا يعاني من إصابات كثيرة ولا يتحمل إصابة أي لاعب آخر".

وأتم تصريحاته "أطالب الجماهير بالصبر على الفريق لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نريده حتى الآن وسنصل للمستوى المطلوب مع مرور الوقت".

الأهلي موسيماني الدوري المصري فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كهربا: نركز على التتويج بدوري الأبطال حتى لو أصبح النهائي بعد 3 شهور 6 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: أشكر فايلر لأنه صاحب تتويج الأهلي بالدوري.. وتأجيل نهائي إفريقيا يزيد صعوبة البطولة 17 دقيقة | الدوري المصري
جوتا: هدفي الملغى كان سليما.. وأجيد مراقبة المباريات من دكة البدلاء 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الله السعيد هدافا للدوري المصري 52 دقيقة | الدوري المصري
في ليلة "البطل" مؤمن ووادع فتحي.. الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ42 ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ألافيس (1) (0) برشلونة.. كومان يجري 3 تغييرات ساعة | أوروبا
أتليتكو الذي لا يُقهر يُغرق أوساسونا بثلاثية ساعة | أوروبا
المصري يعلن ضم شديد قناوي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 4 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
قد ينال إعجابك