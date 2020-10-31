موسيماني: أشكر فايلر لأنه صاحب تتويج الأهلي بالدوري.. وتأجيل نهائي إفريقيا يزيد صعوبة البطولة

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الشكر للسويسري ريني فايلر مدرب الفريق السابق بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

واحتفل الأهلي بالتتويج بلقب الدوري المصري رقم 42 بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال موسيماني عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "التتويج بلقب الدوري مع الأهلي يضاف إلى سيرتي الذاتية وأشكر الخطيب أنه منحني شرف تدريب الفريق الأحمر".

وأضاف "أشكر الجهاز الفني واللاعبين والجماهير لأن التتويج بالدوري يعود لهم".

المدرب الجنوب إفريقي أكمل "وصلت إلى مصر والأهلي كان يحقق الفوز في الدوري وسعيد لأنني لم أهزم مع الفريق حتى الآن".

وتابع "هدفنا هو إهداء لقب بطولة إفريقيا إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وعن تأجيل بطولة دوري أبطال إفريقيا قال "بعد تأجيل نهائي إفريقيا أصبح هناك وقت طويل للغاية بين نصف النهائي والنهائي وأتمنى أن نحافظ على الفريق بشكل جيد خلال هذه الفترة".

وأشار "في الفترة المقبلة سينضم الكثير من اللاعبين من الأهلي لمنتخبات بلادهم وأتمنى عودتهم سالمين دون أي إصابات لأن فريقنا يعاني من إصابات كثيرة ولا يتحمل إصابة أي لاعب آخر".

وأتم تصريحاته "أطالب الجماهير بالصبر على الفريق لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نريده حتى الآن وسنصل للمستوى المطلوب مع مرور الوقت".