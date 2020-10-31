عبد الله السعيد هدافا للدوري المصري
السبت، 31 أكتوبر 2020 - 22:15
كتب : FilGoal
نجح عبد الله السعيد قائد بيراميدز وصانع ألعاب منتخب مصر في الفوز بلقب هداف الدوري المصري لموسم 2019/2020.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
وسجل عبد الله السعيد 17 هدفا لينهي الدوري وهو هدافا للمسابقة بعد منافسة مع محمد شريف مهاجم إنبي.
ولعب عبد الله السعيد البالغ من العمر 35 عاما مع بيراميدز في الدوري هذا الموسم 25 مباراة.
كما وصل عبد الله السعيد في الدوري هذا الموسم لنادي المائة بعدما تجاوز الـ100 هدف في الدوري مع كل من الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.
بينما سجل شريف المعار من الأهلي لصفوف إنبي 14 هدفا مع الفريق البترولي ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري.
وجاء في المركز الثالث والتر بواليا مهاجم الجونة برصيد 13 هدفا.
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