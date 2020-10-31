في ليلة "البطل" مؤمن ووداع فتحي.. الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدوري الـ42

حضر مؤمن زكريا إلى الملعب فتركت الكاميرا أحداث المباراة وظلت تتابعه حتى جلس في مقعده ليشاهد مباراة طلائع الجيش والأهلي في ختام الدوري المصري.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية دون رد في آخر مباريات الدوري المصري لموسم 2019/2020 والتي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

الأهلي بطل الدوري رفع رصيده إلى النقطة 89 بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 41 في المركز العاشر.

ثلاثية الأهلي سجلها كل من وليد سليمان وجيرالدو ومحمود عبد المنعم "كهربا".

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#الأهلى يفوز على #طلائع_الجيش بثلاثية نظيفة ⚽️💥🦅

ثلاثية الأهلى احرزها وليد سليمان فى الدقيقة 1، جيرالدو فى الدقيقة 18، ومحمود كهربا فى الدقيقة 36 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/cqfVzs5YrR — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 31, 2020

وشهدت المباراة آخر ظهور لأحمد فتحي قائد الأهلي بالقميص الأحمر، بعد انتهاء مسيرته مع القلعة الحمراء بعد 12 موسما.

وانتهى تعاقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الدوري ومن ثم سيبدأ مسيرة جديدة مع فريق بيراميدز.

بينما حضر مؤمن زكريا لاعب الأهلي إلى ملعب المباراة ليكون هو بطل ليلة احتفال الفريق الأحمر بتتويجه بلقب الدوري الـ42، وليسلم درع الدوري إلى لاعبي الأهلي.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي سوى 45 ثانية ليسجل الهدف الأول في شباك طلائع الجيش بقدم وليد سليمان بعد تمريرة رائعة من كهربا في عمق الدفاع استغلها وغالط الحارس محمد باسم ثم وضع الكرة في الشباك الخالية.

وتلقى طلائع الجيش ضربة قوية بإصابة الظهير الأيمن أحمد زولا الذي خرج وشارك بدلا منه أحمد كابوريا.

وكاد طلائع الجيش أن يسجل التعادل في الدقيقة 4 من ركلة ركنية وضربة رأسية من عمرو جمال إلا أن عربي بدر أبعد الكرة من على خط المرمى.

ومع الضغط المستمر من الأهلي نجح جيرالدو في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 18 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة أليو بادجي، ليضع الكرة من أعلى الحارس محمد بسام بمهارة رائعة في الشباك.

ثم جاء الدور على كهربا ليضيف الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 37 ذهبت على يمين محمد بسام.

واحتفل كهربا بخلع قميصه وإظهار صورة مؤمن زكريا.

وعاد الحكم لمراجعة الهدف بالفيديو لكنه أكد صحة الهدف وعدم وجود حالة تسلل على كهربا.

في الشوط الثاني استمرت المباراة السريعة من الطرفين وأجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تغييرات لتنشيط الهجوم بنزول ناصر منسي وكيفين موهيري بدلا من عمرو جمال ومحمد أشرف.

ليرد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ويدفع بالثنائي صالح جمعة أحمد الشيخ بدلا من جيرالدو وبادجي.

ثم شارك الاعب الشاب شادي رضوان بدلا من وليد سليمان.

وفي الدقائق الأخيرة شارك الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم بدلا من عربي بدر وأحمد فتحي.

ليخرج أحمد فتحي وينال تحية الجماهير ولاعبي الأهلي في المباراة الأخيرة له مع القلعة الحمراء.

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