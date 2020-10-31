المصري يعلن ضم شديد قناوي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 21:33

كتب : محرر في الجول

المصري احمد شديد قناوي

أعلن النادي المصري تعاقده مع أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربي.

ويعود شديد قناوي لارتداء القميص الأخضر لمدة 3 مواسم بعدما لعب للمصري منذ 2008 حتى 2011.

وتألق قناوي خلال هذه الفترة مع المصري وانضم لمنتخب مصر لأول مرة.

أخبار متعلقة
حجازي: الاتحاد أرسل لي فيديوهات لدراسة أهلي جدة.. وتحدثت كثيرا في الملعب حتى انسجم هاني سعيد: الإعلان عن اسم مدرب بيراميدز الجديد خلال أيام مران الزمالك – تدريبات خفيفة لـ حازم إمام.. راحة لـ زيزو وعبد الشافي والونش يواصلان التأهيل في وداعية طاهر.. تعادل مثير بين بيراميدز والمقاولون

ليستعيده الأهلي في 2011 ويستمر معه حتى 2014 ليبدأ رحلة مع طلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي.

وكان محمد الخولي نائب رئيس المصري والمشرف العام على فريق الكرة كشف عبر FilGoal.com تعاقد النادي مع الظهير الأيسر المخضرم قادما من الإنتاج الحربي.

وينضم قناوي للمصري في صفقة انتقال حر.

يذكر أن صاحب الـ34 عاما شارك مع الإنتاج الحربي في 30 مباراة في الدوري خلال هذا الموسم، وصنع 8 أهداف.

المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أتليتكو الذي لا يُقهر يُغرق أوساسونا بثلاثية 5 دقيقة | أوروبا
المصري يعلن ضم شديد قناوي 12 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يسجل وجوتا يؤمن الصدارة.. ليفربول يقلب تأخره إلى فوز على وست هام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكتيبة الكرواتية تبطل مفعول جيرفينيو.. إنتر يتجنب هزيمة مؤكدة أمام بارما 27 دقيقة | أوروبا
حجازي: الاتحاد أرسل لي فيديوهات لدراسة أهلي جدة.. وتحدثت كثيرا في الملعب حتى انسجم 29 دقيقة | السعودية
تشكيل برشلونة – عودة بوسكيتس وبيكيه وفاتي أمام ألافيس 48 دقيقة | أوروبا
حجازي يبني حاجزا أمام السومة ويقود اتحاد جدة لإسقاط الأهلي لأول مرة منذ 2012 56 دقيقة | السعودية
هاني سعيد: الإعلان عن اسم مدرب بيراميدز الجديد خلال أيام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إنجلترا - ليفربول (2)-(1) وست هام.. فوز صعب للحُمر 2 رسميا - كاف يعلن موعد مباراتي الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال إفريقيا 3 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن تأجيل نصف ونهائي أبطال إفريقيا 4 كاف يعلن تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى
قد ينال إعجابك