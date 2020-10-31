المصري يعلن ضم شديد قناوي

أعلن النادي المصري تعاقده مع أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربي.

ويعود شديد قناوي لارتداء القميص الأخضر لمدة 3 مواسم بعدما لعب للمصري منذ 2008 حتى 2011.

وتألق قناوي خلال هذه الفترة مع المصري وانضم لمنتخب مصر لأول مرة.

ليستعيده الأهلي في 2011 ويستمر معه حتى 2014 ليبدأ رحلة مع طلائع الجيش وأسوان والإنتاج الحربي.

وكان محمد الخولي نائب رئيس المصري والمشرف العام على فريق الكرة كشف عبر FilGoal.com تعاقد النادي مع الظهير الأيسر المخضرم قادما من الإنتاج الحربي.

وينضم قناوي للمصري في صفقة انتقال حر.

يذكر أن صاحب الـ34 عاما شارك مع الإنتاج الحربي في 30 مباراة في الدوري خلال هذا الموسم، وصنع 8 أهداف.