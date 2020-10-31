حجازي: الاتحاد أرسل لي فيديوهات لدراسة أهلي جدة.. وتحدثت كثيرا في الملعب حتى انسجم

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 21:15

كتب : محرر في الجول

حجازي - اتحاد جدة

تحدث أحمد حجازي المدافع الدولي المصري عن مشاركته في الفوز مع فريقه الجديد اتحاد جدة على الأهلي 2-0.

وفاز الاتحاد بدربي الدوري لأول مرة منذ أكتوبر 2012.

كما حافظ اتحاد جدة على نظافة شباكه لأول مرة هذا الموسم بمشاركة حجازي، كما خرج لأول مرة بشباك نظيفة في مباراة الدربي منذ فبراير 2018.

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وقال حجازي لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "كانت مباراة مهمة وحققنا أول 3 نقاط في الدوري وهذا المهم".

وتابع "الجهاز الفني كان مصمما على الفوز في هذه المباراة، وأرسل لي فيديوهات كثيرة عن أهلي جدة وبالفعل قدمنا أداء رجوليا وخططيا كبيرا".

وتحدث حجازي عن دخوله أجواء الفريق سريعا رغم وصوله السعودية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.

وعن ذلك، قال: "أنا عربي وتحدثت باللغة العربية مع زملائي في خط الدفاع وباللغة الإنجليزية مع اللاعبين المحترفين ولذلك كنت أتحدث كثيرا في الملعب".

وأوضح "كان مهما كسر الحاجز مع اللاعبين وليعرفوا طريقة لعبي، وأشكر زملائي".

وواصل "أشكر جماهير اتحاد جدة على الاستقبال حتى قبل وصولي للسعودية وكنت أتمنى وجودهم في الملعب وهم الداعم الرئيسي لنا".

وأتم "هدفنا جمع أكبر عدد من النقاط، واعتبر السعودية بلدي الثاني وأتمنى التوفيق في هذه التجربة".

حجازي
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