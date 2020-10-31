مران الزمالك – تدريبات خفيفة لـ حازم إمام.. راحة لـ زيزو وعبد الشافي والونش يواصلان التأهيل

خاض لاعبو الزمالك مرانهم المسائي اليوم السبت استعدادا لمواجهة الرجاء.

جايمي باتشيكو جمع اللاعبين قبل المران ووجه لهم رسالة تحفيزية. (طالع حوار باتشيكو مع اللاعبين قبل المران)

المدرب البرتغالي عقد جلسة خاصة مع محمود عبد العزيز "زيزو"، نقل له فيها سعادته لتعافيه من الإصابة والتواجد مع زملائه بالتدريبات، كما تحدث معه في بعض الأمور المعينة لتطبيقها الفترة المقبلة بمواصلة العمل بقوة.

أحمد سيد "زيزو" حصل على راحة من التدريبات الجماعية، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا بشكل طبيعي.

الجهاز الفني خصص برنامجا خاصا لـ مصطفى محمد مهاجم الفريق، وقام اللاعب بأداء بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب، أعقبها بعض التدريبات بالجيمانيزيوم.

وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعب تحدث معه في بعض الأمور المعينة وتنفيذ البرنامج الخاص المطلوب منه اليوم فقط .

من جهة أخرى، خاض محمود علاء مدافع الفريق حصة، وخصص الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي، فقرة تأهيلية لعلاء بالجمانيزيوم، يؤديها من أجل وصوله إلي الجاهزية الكاملة استعدادا للفترة المقبلة.

محمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الشافي واصلا تنفيذ البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك من أجل التعافي من الإصابة التي يعانيان منها.

ووضع الجهاز الطبي للزمالك برنامجا خاصا للونش من اجل تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يتم بشكل دوري خضوعه لفحوصات وأشعه للاطمئنان علي حالته، والتي تحسنت كثيرًا حاليا.

على جانب آخر، يواصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر، البرنامج التأهيلي الموضوع له للعودة للتدريب، حيث قطع شيفو شوطا مهما في مشوار العودة والتعافي بشكل تام.

ويخضع عبدالشافي لأشعة بشكل دوري للاطمئنان علي حالته.

وأخيرا، خاض حازم إمام، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق.

واكتفي حازم إمام بهذه الفقرة بجانب بعض التدريبات في الجمانيزيوم، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع له، للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.