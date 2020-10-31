نهاية الدوري المصري - الجيش (0)-(3) الأهلي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

وليد سليمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

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انتهاء المباراة

نزول محمد هاني وياسر إبراهيم بدلا من أحمد فتحي وعربي بدر

ق 80: نزول شادي رضوان بدلا من وليد سليمان

ق 68: نزول صالح جمعة وأحمد الشيخ بدلا من جيرالدو وبادجي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية

ق 45: هدف غير محتسب لعمرو جمال

ق 40: علي لطفي يتألق

ق 37: جووول كهربا والثالث

ق 18: جوووول جيرالدو والثاني

ق 11: خروج زولا للإصابة ونزول كابوريا

ق 4: عربي بدر يبعد الكرة من على خط المرمى وينقذ الأهلي من هدف

ق 1: جووول أول للأهلي عن طريق وليد سليمان

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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