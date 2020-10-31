تشكيل الأهلي - فتحي أساسي لأخر مرة مع الأحمر أمام الجيش في ختام الدوري

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأحمد فتحي قائد الفريق في التشكيل الأساسي لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويشارك أحمد فتحي أساسيا مع الأهلي في آخر مباراة له مع الفريق الأحمر، وسينتقل بعدها لصفوف بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: عربي بدر – أحمد فتحي – أيمن أشرف – محمود وحيد.

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري.

الوسط المهاجم: وليد سليمان – كهربا – جيرالدو.

الهجوم: أليو بادجي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

مصطفى شوبير – ياسر إبراهيم – مروان محسن – صالح جمعة – محمد مجدي "أفشة" – أحمد الشيخ – محمد هاني – شادي رضوان – محمد شكري.