تشكيل طلائع الجيش – عمرو جمال يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 18:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - عمرو جمال

يقود عمرو جمال هجوم طلائع الجيش أمام الأهلي في ختام الدوري.

أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

تشكيل طلائع الجيش شهد تواجد عمرو جمال المٌعار من الأهلي في الهجوم الأساسي للفريق، فيما يلعب محمد بسام في حراسة المرمى من جديد.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حارس: محمد بسام.

الدفاع: محمد ناصف – أحمد سامي – خالد سطوحي – أحمد زولا.

الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين.

أمامهما: أحمد سمير – محمد أشرف "روقا" – محمد شحاتة.

الهجوم: عمرو جمال.

في الدوري الأهلي طلائع الجيش عمرو جمال
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