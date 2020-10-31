تشكيل ليفربول – صلاح يقود الحُمر أمام وست هام

رغم ما تردد عن إصابتة، لكن محمد صلاح تواجد في تشكيل ليفربول الأساسي أمام وست هام.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح كأساسي، فيما يبدأ روبيرتو فيرمينو بجانبه مع ساديو ماني، وعاد ديوجو جوتا لمقاعد البدلاء.

من جهة أخرى، يبدأ ناثان فيليبس كقلب دفاع بجانب جو جوميز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبيرتسون – جو جوميز – ناثان فيليبس – ترينت أرنولد.

الوسط: جوردان هندرسون – كورتيز جونز – جورجينو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

Here’s how we line up for tonight’s clash with @WestHam 👊🔴 — Liverpool FC (@LFC) October 31, 2020

ويلتقي ليفربول مع وست هام بعد قليل على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.