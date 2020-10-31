المشاركة الأولى.. حجازي أساسي في دربي جدة

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 18:12

كتب : محرر في الجول

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يبدأ أحمد حجازي المدافع المصري الدولي أساسيا في مباراته الأولى مع اتحاد جدة المنتقل له حديثا.

ويلعب حجازي أساسيا في مواجهة الدربي ضد أهلي جدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ولم ينتظر حجازي طويلا ليشارك مع اتحاد جدة، حيث وصل إلى السعودية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.

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وكان الاتحاد أعلن ضم حجازي من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح ضمه بشكل نهائي.

وحقق الاتحاد نقطة واحدة من أول جولتين في الدوري السعودي.

فيما جمع الأهلي 6 نقاط من فوزين.

حجازي اتحاد جدة
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