ريو فرديناند: لم أواجه مع فيرجسون المشكلة التي يمر بها سيتي مع جوارديولا

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:24

كتب : محرر في الجول

بيب جوارديولا

تحدث ريو فرديناند أسطورة دفاع مانشستر يونايتد عن الأزمة التي تواجه مانشستر سيتي هذا الموسم مع نهاية عقد مدربه جوسيب جوارديولا هذا الموسم.

وينتهي تعاقد جوارديولا مع سيتي هذا الموسم، ولأول مرة يسجل لاعبو سيتي تحت إمرة جوارديولا هدفا وحيدا في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهو أسوأ سجل هجومي للمدرب الإسباني.

وقال فرديناند في تحليله لمباراة سيتي وشيفيلد يونايتد: "لم أمر بهذا الموقف كلاعب من قبل، لأن السير أليكس فيرجسون كان دائما ملتزما بشكل كامل".

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وتابع عبر شبكة "BT Sport" "لكن بيب شخصية مختلفة والأهم من ذلك ما ينقله للاعبين، اعتقد إذا كان يتحدث للاعبين ويمنحهم الثقة فلا توجد مشكلة".

واستدرك "المشكلة الأكبر ستكون مع النادي عندما يحاول التفاوض مع لاعبين جدد في يناير أو حتى من أجل ضمهم في الصيف المقبل، عندما تجد لاعبا يرد عليك بأنه سينضم في حال كان بيب هو مدرب الفريق أو سينتظر حتى يعين النادي مدربا جديد وبعدها يفكر ويتخذ قراره".

وواصل "تاريخ بيب يقول إنه يتخذ قراراته بشأن العقود في أوقات متأخرة، وربما يكون مانشستر سيتي يعرف ذلك ويدرك التوابع".

ثم أتم "من منا لا يريد أن يكمل هذا الرجل معهم".

سيتي جوارديولا فرديناند
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