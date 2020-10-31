سموحة يحجز مركزه المفضل في الدوري ويختتم الموسم بالفوز على نادي مصر

السبت، 31 أكتوبر 2020 - 17:13

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بهدفهم في الأهلي

حجز سموحة المركز الخامس وهو مركزه المفضل في الدوري المصري بالفوز على نادي مصر 2-0 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

سموحة سبق أن أنهى الموسم في المركز الخامس مرتين، كأكثر مركز احتله في المسابقة، موسمي 2016-17 و2017-18، ويحجز المركز ذاته للمرة الثالثة.

بطل التعادلات الموسم الجاري برصيد 18 تعادلا، كان على بُعد تعادل واحد من معادلة رقم الإسماعيلي القياسي بالتعادل في 19 مباراة بموسم واحد.

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رصيد سموحة وصل إلى 51 نقطة منفردا بالمركز الخامس وبفارق نقطتين فقط عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية.

بينما تذيل نادي مصر الترتيب متكبدا خسارته الـ 19 والرابعة على التوالي وتوقف رصيده عند 21 نقطة.

وصف المباراة

الدقيقة 17 شهدت تسجيل حسام حسن هدف اللقاء الأول عن طريق الهداف حسام حسن بعدما تلقى بينية متقنة من إسلام جمال، فراوغ الحارس وأسكن الكرة في الشباك.

الحكم عاد لتقنية الفيديو لمطالعة الهدف واحتساب هدف حسام حسن العاشر في الدوري الموسم الجاري بعد 3 دقائق.

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شهدت احتساب ركلة جزاء للفريق السكندري بعدما ضغط حسام حسن على سعيد فتحي حارس نادي مصر وتعرض للعرقلة.

ناصر ماهر انبرى للركلة وسددها على يمين الحارس الذي تصدى لها لكنه تابعها في الشباك، مسجلا هدفه السابع هذا الموسم، وانتهت معه أحداث الشوط الأول.

وقبل 5 دقائق من نهاية أحداث اللقاء كاد أن يسجل السيد فريد الهدف الثالث برأسية قوية ارتدت من العارضة بعد عرضية متقنة من فوزي الحناوي.

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